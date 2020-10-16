Бюджетний комітет ВР не зміг зібратися через відсутність кворуму - депутати
Як передає Укрінформ, про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм-каналах.
"Засідання Бюджетного комітету, на якому мали затвердити поправки до проекту держбюджету для розгляду на сесійному засіданні, скасовано через відсутність кворуму", - написав член комітету Олексій Гончаренко.
Ярослав Железняк уточнив, що на засіданні були присутні 11 членів бюджетного комітету з 18 необхідних для наявності кворуму.
"Ну а зрив засідання Комітету тепер дає всі підстави не виносити бюджет 20-го жовтня. Вважайте це вже офіційним фактом", - написав Железняк.
Згідно з анонсом на офіційному сайті Комітету з питань бюджету, його засідання мало відбутися о 12:00 в п'ятницю, 16 жовтня. На порядку денному - підготовка до першого читання проєкту закону №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік", а також - законопроєкт №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".
Як повідомлялося, напередодні заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету планує 16 жовтня провести засідання для фіналізації поправок і пропозицій у проєкт закону про державний бюджет на 2021 р. перед його розглядом у першому читанні.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання для розгляду питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис.
Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.