Бюджетний комітет ВР не зміг зібратися через відсутність кворуму - депутати

Засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому народні депутати мали затвердити поправки до проєкту державного бюджету на 2021 рік, скасували через відсутність кворуму.

Як передає Укрінформ, про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм-каналах.

"Засідання Бюджетного комітету, на якому мали затвердити поправки до проекту держбюджету для розгляду на сесійному засіданні, скасовано через відсутність кворуму", - написав член комітету Олексій Гончаренко.

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Ярослав Железняк уточнив, що на засіданні були присутні 11 членів бюджетного комітету з 18 необхідних для наявності кворуму.

"Ну а зрив засідання Комітету тепер дає всі підстави не виносити бюджет 20-го жовтня. Вважайте це вже офіційним фактом", - написав Железняк.

Згідно з анонсом на офіційному сайті Комітету з питань бюджету, його засідання мало відбутися о 12:00 в п'ятницю, 16 жовтня. На порядку денному - підготовка до першого читання проєкту закону №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік", а також - законопроєкт №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Як повідомлялося, напередодні заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету планує 16 жовтня провести засідання для фіналізації поправок і пропозицій у проєкт закону про державний бюджет на 2021 р. перед його розглядом у першому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання для розгляду питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.