У проєкті бюджету-2021 зросли видатки на соцзахист - Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання видатків на соціальний захист - на ці потреби закладено 322,8 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком.

Як передає Укрінформ, про це у колонці для «Економічної правди» розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Останнім часом у ЗМІ різні «телеексперти» розповідають про урізання соціальних витрат у проєкті бюджету-2021. Хочу розвіяти ці міфи і наголосити, що у Мінфіні передбачили в документі достатній рівень соціального захисту людей в умовах пандемії. Аби це усвідомити, достатньо переглянути основні статті видатків на фінансування пільг, житлових субсидій, соціальних та пенсійних виплат. І переконатися, що у більшості випадків ці показники є вищими, ніж у поточному році", - сказав Єрмоличев.

Він зазначив, що зростання прожиткового мінімуму у 2021-му відбудеться вищими темпами, аніж показник прогнозного індексу споживчих цін. Він зросте на 9,3%.

Загалом видатки на соціальний захист буде збільшено. У проєкті держбюджету-2021 на ці потреби закладено 322,8 млрд грн (+5,7 млрд порівняно з 2020-м).

Для виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд грн (+6,2 млрд), зауважив Єрмоличев.

За рахунок цих коштів 320 тисяч родин отримають одноразову частину допомоги при народженні дитини та усиновленні, а 965 тисяч родин – щомісячну частину допомоги. Щомісяця також отримають державну соціальну допомогу 42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, 278 тисяч дітей із багатодітних сімей, 324 тисячі дітей, яких виховують одинокі матері, 195 тисяч малозабезпечених родин, 470 тисяч осіб із інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Окрім того, буде надано майже 296 тисяч «пакунків малюка».

"Багато точиться розмов про скорочення фінансування пільг і житлових субсидій. Водночас у видатках бюджету-2021 на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу передбачено 36,6 млрд грн. У 2021 році плануємо надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році. Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд грн", - сказав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня до Верховної Ради надійшов затверджений Кабінетом Міністрів проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".