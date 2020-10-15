У «Слузі народу» не прогнозують «бюджетної ночі» в Раді

Заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція партії «Слуга народу») вважає, що парламентарям не знадобиться у грудні працювати упродовж ночі задля ухвалення закону про Держбюджет на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, таку думку вона висловила в ефірі телеканалу «Україна 24».

«!Я думаю, що не буде (“бюджетної ночі”, – ред.). Ми, все ж таки, намагаємося відходити від цих «бюджетних ночей», коли під покровом ночі відбуваються якісь «договорняки». Все доволі прозоро: будь-який депутат може прийти та проводити стрім із бюджетного комітету під час обговорення, і він відбуватиметься вдень на відміну від попередніх скликань парламенту. Минулого року ми ухвалювали бюджет у листопаді при світлі дня – думаю, цього року буде так само», – сказала Підласа.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання задля розгляду питання щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Загалом депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував порівняльну таблицю з 2,5 тисяч поправок.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати у першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений у цілому як закон.