Пропозиції до проєкту держбюджету депутати можуть отримати вже сьогодні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету планує 15 жовтня надати на ознайомлення народним депутатам проєкт постанови про ухвалення законопроєкту про держбюджет.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24», передає кореспондент Укрінформу.

«Учора (14 жовтня – ред.) засідав Бюджетний комітет, наскільки мені відомо, і сьогодні, дійсно, вони мають ... всім депутатам роздати проєкт постанови про пропозиції депутатів і поправки до проєкту бюджету. І саме цей проєкт постанови ми будемо голосувати 20 числа (на засіданні ВР 20 жовтня - ред.). І потім цей проєкт постанови піде до Кабінету Міністрів, який щось із того врахує, щось не врахує і до 3 листопада вже поверне нам проєкт бюджету до другого читання», – зазначив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня на пленарному засіданні розглянути питання щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Загалом депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю в 2,5 тисячі поправок.