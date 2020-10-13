Гроші замість «пакунка малюка» отримали вже 14 тисяч українців

Грошову компенсацію натуральної допомоги «пакунок малюка» на картки отримали 14 тисяч сімей новонароджених.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов в ефірі «UA: Київ», оприлюдненого на сторінці Міністерства соціальної політики у Facebook, передає Укрінформ.

«На сьогодні 47 тисяч карток уже видано «ПриватБанком». Більше 26 тисяч заявок у нас є в управлінні соціального захисту, і хотів би сказати, що 14 тисяч уже отримали грошову компенсацію на картки. Проєкт чудово показав себе за дуже короткий термін», - сказав Лебедцов.

Він розповів, що аби оформити картку для отримання грошової компенсації послуги «пакунок малюка», необхідно звернутися до державного банку «ПриватБанк», отримати соціальну картку, потім звернутися до управління соціального захисту із наступним переліком документів: свідоцтвом про народження, довідкою з пологового будинку, що не отримували пакунок малюка, паспортом, іншими за необхідності.

Заступник міністра також прокоментував ухвалений ВР законопроєкт про так зване «повернення пакунку малюка».

«Має бути вибір у батьків - комусь потрібна натуральна допомога, а комусь потрібні кошти. Тому, що стосується повернення натуральної допомоги, – так, буде пакунок малюка. Коли він буде, ми будемо розмовляти, коли буде підписаний закон Президентом України, будуть розроблені порядки використання коштів, і порядок надання натуральної допомоги», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «Пакунок малюка» почав діяти з 1 вересня 2020 року.

30 вересня Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"» (№3006а).

6 жовтня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо повернення одноразової допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини. Наразі законопроєкт передано на підпис Президенту України.

Цей закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді «пакунка малюка» сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини. До нього входитиме набір товарів першої необхідності. «Пакунок малюка» надаватиметься безкоштовно.

Вартість одного «пакунка малюка» становитиме не менше трьох прожиткових мінімумів на дитину віком до шести років, встановлених на 1 січня року надання такої допомоги (на сьогодні це - 5337 грн). Така прив'язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів.

Разом з тим закон передбачає, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Документ передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими.

Окрім того, закон дозволяє надати допомогу породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливим лише для родин, які народжують у пологовому).