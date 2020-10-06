Закон про повернення «пакунків малюка» передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо повернення одноразової допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3006а, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 6 жовтня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Цей закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді «пакунка малюка» сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини. До нього входитиме набір товарів першої необхідності. «Пакунок малюка» надаватиметься безкоштовно.

Вартість одного «пакунка малюка» становитиме не менше трьох прожиткових мінімумів на дитину віком до шести років, встановлених на 1 січня року надання такої допомоги (на сьогодні це - 5337 грн). Така прив'язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів.

Разом з тим закон передбачає, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Документ передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими.

Окрім того, закон дозволяє надати допомогу породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливим лише для родин, які народжують у пологовому).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «Пакунок малюка» почав діяти з 1 вересня 2020 року.

30 вересня Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"» (№3006а).