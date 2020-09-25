Гроші замість “пакунків малюка” отримали понад 13 тисяч українців
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.
“З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744. Станом на 25 вересня 13 тисячам осіб вже перераховано кошти грошової компенсації на суму 67 млн гривень”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.
У відомстві інформують, що наразі до пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” приєднались 150 закладів торгівлі (ритейлерів), у тому числі інтернет-магазини.
Реєстр закладів торгівлі налічує 1108 торгових точок, з яких 15 – інтернет-магазини.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".
Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.
Водночас, 17 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання. У Мінсоцполітики сказали, що мають зауваження до ухваленого законопроєкту.