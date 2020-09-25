Гроші замість “пакунків малюка” отримали понад 13 тисяч українців

Станом на 25 вересня понад 13 тисяч осіб отримали грошову компенсацію натуральної допомоги “пакунок малюка” на суму 67 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

“З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744. Станом на 25 вересня 13 тисячам осіб вже перераховано кошти грошової компенсації на суму 67 млн гривень”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.

У відомстві інформують, що наразі до пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” приєднались 150 закладів торгівлі (ритейлерів), у тому числі інтернет-магазини.

Реєстр закладів торгівлі налічує 1108 торгових точок, з яких 15 – інтернет-магазини.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.

Водночас, 17 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання. У Мінсоцполітики сказали, що мають зауваження до ухваленого законопроєкту.