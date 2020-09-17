В Україні "пакунки малюка" лишилися тільки у п'яти регіонах - Мінсоцполітики

У п’яти регіонах України залишилося 4,5 тисячі “пакунків малюка”, тому грошова компенсація врегулювала це питання.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні залишилося тільки 4,5 тисячі пакунків малюка. І не в усіх регіонах - тільки у п'яти. У деяких регіонах їх вже немає протягом двох-трьох місяців. Тому якраз… компенсація врегулювала це питання, тому що, згідно з постановою, можна отримати грошову компенсацію всім тим родинам, в яких дитина народилася у 2020 році. Тобто, хто не отримав пакунок, де вони вже закінчилися, мають можливість отримати вже сьогодні, і протягом 12 місяців її використати. Ми цією постановою і вирішили цю проблематику”, - сказав Лебедцов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.

Водночас, 17 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання.