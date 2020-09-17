"Пакунок малюка" планують повернути — ВР підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення законопроєкту в першому читанні підтримали 316 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є забезпечення правового припису щодо надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". З цією метою пропонується внести зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що орієнтовна вартість такого "пакета" становить 5 000 грн. При народжуваності 350 тисяч немовлят загальна вартість "пакунка малюка" становить 1 млрд 750 млн грн на рік.

Автори в пояснювальній записці зауважують, що нині держава здійснює публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної допомоги. Законопроєкт №3006а передбачає вдосконалення правової та організаційної складової надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Актуальність цього заходу зумовлена необхідністю створення в Україні законодавчої платформи щодо регулювання надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.