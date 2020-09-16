Комітет рекомендує Раді поновити видачу "пакунків малюка"

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт щодо відновлення видачі "пакунків малюка".

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови комітету Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Дякую колегам по Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики за підтримку: одноголосно ухвалили рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 3006а щодо "пакунка малюка" за основу. Завтра проєкт розглянемо у сесійній залі", - зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що "пакунку малюка" вже виповнилося три роки. Зараз він складається переважно з товарів українського виробництва, лише 10% - іноземного. Туди входять якісні речі, підібрані для маленьких українців українськими фахівцями та експертами ООН.

За словами Кравчук, наразі видачу "пакунків" призупинили, щоб запровадити монетизацію, але молоді батьки не тільки не отримали коробку з подарунками від держави, а й коштів. "Як писали мені в особисті та у коментарях новоспечені матусі і татусі, монетизація для них вилилася у 8 годин черг і купу ксерокопій. До того ж необхідно після цього звернутися до банку для отримання спеціальної картки. Додам від себе, що існує ще одна проблема – це приєднання магазинів (де можна витрачати кошти з цієї картки) до публічного договору з державою. Особливо у сільській місцевості", - розповіла депутат.

Вона зауважила, що "держава має бути зручною насамперед для людей, а не для чиновників".

Кравчук висловила сподівання, що наступного року, коли запрацює відповідний розділ додатку "Дія", там буде передбачена можливість вибору між "пакунком малюка" і цільовими коштами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.