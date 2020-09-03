Гроші замість “пакунка малюка”: вже понад 4 тисячі сімей отримали картки

Протягом двох днів понад 4 тисячі сімей отримали соціальну картку для виплат за послугою «пакунок малюка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Фейсбуці з посиланням на АТ «Комерційний банк «ПриватБанк».

«За два дні понад 4 тисячі сімей новонароджених отримали картку для монетизації «пакунку малюка», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» з 1 вересня розпочав видачу соціальної карти для виплат «Пакунок малюка».

У Мінсоцполітики нагадують, що цю карту можна відкрити протягом року з дати народження дитини, а використати кошти - протягом року з моменту їх зарахування на картку шляхом придбання дитячих товарів і товарів для породіллі у закладах торгівлі, які уклали з міністерством публічний договір.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».

Новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «Пакунок малюка» почав працювати з 1 вересня 2020 року.