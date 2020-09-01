Гроші замість “пакунка малюка”: ПриватБанк починає видачу карток

Із 1 вересня АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Сьогодні АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, банк вніс зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат «Пакунок малюка».

У відомстві інформують, що картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня прийняв рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».

Новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «пакунок малюка» розпочинає працювати з 1 вересня 2020 року.