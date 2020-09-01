Гроші замість “пакунка малюка”: ПриватБанк починає видачу карток
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
«Сьогодні АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, банк вніс зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат «Пакунок малюка».
У відомстві інформують, що картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня прийняв рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».
Новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «пакунок малюка» розпочинає працювати з 1 вересня 2020 року.