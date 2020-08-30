З вересня запрацює механізм монетизації "пакунку малюка"

В Україні з 1 вересня запрацює новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

“З 01.09.2020 починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка". Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, отримати грошову компенсацію замість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства у яких народилася дитина та які разом з нею на законних підставах проживають на території країни, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.

Крім того, громадяни, які у 2020 році не отримали “пакунок малюка” в натуральному вигляді, можуть звернутися по грошову компенсацію протягом 12 місяців від дня народження дитини.

Зазначається, що АТ “КБ “ПриватБанк” відкриває поточний рахунок отримувачу грошової компенсації зі спеціальним режимом використання та отримання картки для виплат “пакунок малюка”.

Після зарахування коштів на картку для виплат “пакунок малюка” отримувачі самостійно витрачають гроші виключно на купівлю дитячих товарів та товарів для породіллі, придбати які можна у закладах торгівлі та інтернет-магазинах, які приєдналися до реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

У Мінсоцполітики наголошують, що кошти можуть бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня прийняв рішення про запровадження виплати 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".