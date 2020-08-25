У Раді зареєстрували законопроєкт проти монетизації “пакунку малюка”

Група із 72 народних депутатів зареєструвала у ВРі законопроєкт №3006а “Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"”.

Як передає Укрінформ, текст документа наразі відсутній на сайті парламенту.

Одна з його співавторів — заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Фейсбук розповіла про деталі законопроєкту.

“Як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму "Пакунок малюка". Вважаємо, що монетизувати її не варто, і ось чому: пакунок малюка — це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей (особливо у часи, коли багато українців переживають фінансові труднощі)”, - зазначила Кравчук.

При цьому вона звернула увагу на те, що, згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми "Пакунок малюка" на сімейний бюджет відчули 79% сімей із дітьми. А майже половині (49%) одержувачів "пакунка” вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

“За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 раза. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді. На монетизацію "пакунка" ви не зможете придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Знову ж таки аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунка малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)”, - підкреслила Кравчук.

Як заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики вона запевнила, що законопроєкт №3006а буде якнайшвидше розглянутий після завершення строку внесення альтернативних із тим, щоб українські родини були забезпечені пакунками малюка.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати в розмірі 5 тис. гривень на одного новонародженого замість "пакунка малюка".

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти програму "пакунок малюка" саме в натуральній формі, надаючи так звані бебі-бокси, а не грошову виплату. За даними ЮНІСЕФ, 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у вигляді "пакунка малюка".