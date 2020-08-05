Мінсоцполітики може переглянути рішення про монетизацію "пакунку малюка"

Про це в програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «Дім» повідомив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

За його словами, міністерство зіткнулося з проблемами у тендерних закупівлях, тому і було прийнято рішення перейти на монетизовану форму надання цієї програми.

«Перш за все зазначу, що саме соціальна ініціатива забезпечення "пакунку малюка", яка запроваджена в 2018 році, є надто важливою. На 2020 рік у державному бюджеті була передбачена відповідна програма, а також витрати на неї. Доручено проведення тендерної закупівлі державній установі "Професійні закупівлі". Але за рішенням Антимонопольного комітету цей тендер був скасований. Зараз у нас сталася така ситуація, коли зараз у 8 регіонах такі "пакунки" вже закінчилися. Ще в 4 регіонах залишки також дуже малі. Тому треба було швидко приймати будь-яке рішення. Новий тендер займе ще місяці три, і реалізація цього проєкту буде досить тривалою. Тим більше, що багато батьків звертали увагу на те, що вони все ж хотіли б бачити монетизовану форму», - зазначив Котик.

Орієнтовно, за словами заступника міністра, пілотний проєкт проводитиметься протягом 2020 року та 2021. Проте у разі певних обставин Міністерство соцполітики залишило за собою право переглянути дане рішення, підкреслив Котик.

За його словами, сума у 5 тисяч гривень була визначена як максимальна межа вартості «пакунку малюка», яку виплачуватимуть у повному розмірі на карту державного Приватбанку.

При цьому вимагати якихось звітів від батьків міністерство не буде, так як буде впроваджена система, за якою за ці гроші батьки зможуть купити тільки дитячі товари і тільки в певних магазинах, які візьмуть участь у даному проєкті на договірних умовах, сказав Котик.

«Обов'язок з контролю за реалізацією саме продуктів, речей дитячого призначення здійснюватиметься безпосередньо банком, Мінсоцполітики, а також торговельною мережею, яка приєдналася до цього проєкту. В цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми і запровадили таку систему, знайшли новий механізм, який дасть змогу це проконтролювати. Щодо торговельних мереж, хотів би відзначити, що вони будуть не спеціалізовані. Ми не створюватимемо певні якісь нові. Це будуть діючі торговельні мережі, які просто приєднаються до цього проєкту на договірних умовах», - розповів він.

Заступник міністра повідомив, що в Мінсоцполітики розглядають питання можливості вибору, але одним з основних завдань цього пілотного проєкту є дізнатися, яка форма - натуральна або грошова - буде кращою для людей, а також визначити, який набір дитячих товарів більш оптимальний.

«Один із пріоритетів - це вивчення звітності, ми запровадимо, і соціального статусу. Тобто які товари люди перш за все купують, чим більше користуються батьки. Ми зможемо зробити певний соціальний аналіз і вийти вже на рішення, яке, я думаю, не викличе у суспільства жодних заперечень», - пояснив суть пілотного проєкту заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати в розмірі 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі пакунків малюка.

Зокрема, зазначений проєкт передбачає такі кроки: впровадження цільової грошової компенсаційної виплати замість натуральної допомоги "пакунок малюка" у розмірі 5 тис. грн; забезпечення із залученням ПриватБанку відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну карту; встановлення норми, згідно з якою батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль; залучення до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах закладів роздрібної торгівлі для продажу батькам певних дитячих товарів і товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою.

Своєю чергою Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти програму "пакунок малюка" саме в натуральній формі, надаючи так звані бебі-бокси, а не грошову виплату. За їхніми даними, 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу у вигляді "пакунку малюка".