5 тисяч гривень замість бебі-боксів: як це працюватиме

То держава робила новому громадянинові подарунок, взявши увесь клопіт з придбанням і доставкою на себе. А тепер про це доведеться подбати батькам…

Практика підтримувати родини при народженні дитини бейбі-боксами, як це роблять у Європі тепер залишиться в минулому. Не пройшло і двох років від запровадження бебі-боксів (а це відбулось у вересні 2018 року), як на засіданні Кабміну вирішили їх монетизувати. Цьому рішенню передували проблеми із закупівлями товарів для подарунку новонародженим, а також частково і нарікання частини батьків на те, що не завжди такі пакунки були дійсно потрібними. Хоч справедливо сказати, що думки у тих, хто отримав бебі-бокси, розділилися і попри певну критику така практика багатьом подобалася, адже у бебі-боксі було все для перших місяців життя малюка, причому досить непоганої якості.

Як же тепер це працюватиме і що наразі із залишками бебі-боксів по Україні, далі в матеріалі.

Бебі-бокси багатьом сподобалися, та з ними були проблеми в тендері

Однією з тих матусь, хто ще встиг отримати власне бебі-бокс у столиці, стала Ірина Балашова. Вона якраз належить до числа тих, хто лишився повністю задоволеним від такої державної підтримки. «Нарешті я із задоволенням побачила, куди йдуть наші податки», – каже Ірина. І додає, що була приємно здивована переліком речей, їхньою якістю, а також тим, що одяг для малюка розрахований на різні розміри та сезони. Там підгузки, пелюшки, боді різних розмірів, штанці, шапочки, шкарпетки, царапки, термометр, гребінець, ковдра, підковдра, комбінезон рушник, крем, губка, розвиваючий коврик та інше.

На сьогодні бебі-боксів у столиці вже майже не лишилося

Але заступник директора Департаменту соціальної політики Максим Бученко розповідає, що на сьогодні бебі-боксів у столиці вже майже не лишилося. «У 80% пологових будинках, які знаходяться на території Києва, пакунки малюка закінчилися», – каже Максим Бученко і додає, що місто готове до проведення виплат – необхідні кошти для цього є.

Як це працюватиме? Після народження дитини батьки отримуватимуть 5 тисяч гривень, які можна буде використати винятково на купівлю речей для малюка. Кошти можна буде отримати на спеціальний рахунок у ПриватБанку. Щоб ці кошти проконтролювати, будуть встановлені роздрібні точки, в яких можна буде придбати лише визначені товари.

До такого рішення уряд підштовхнула ситуація з провалом закупівель. Раніше закупівлі проводили коштом обласних бюджетів, але з березня 2020-го (постанова Кабміну № 172 „Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка”) це вирішили робити за кошти держбюджету для всіх регіонів. За проведення закупівель відповідала державна установа “Професійні закупівлі”. Як повідомили в ТСН, із 13 учасників до тендеру допустили лише чотирьох. Учасники всеукраїнського тендеру, яким було відмовлено, поскаржились на замовника до Антимонопольного комітету України, який врешті процедуру закупівлі скасував. Не виключено, що Антимонопольний комітет побачив у процедурі корупційну складову, яка нерідко буває присутня під час будь-якого освоєння масштабних обсягів державних коштів. А бюджет 2020 року передбачав видатки в розмірі 1,6 млрд гривень на «пакети малюка» для 331 тисяч сімей.

Ситуація в регіонах: то черги ще 2018, то жодних проблем

Ситуація із тендером викликала в деяких областях утворення черг на отримання бебі-боксів ще до рішення уряду про їхню монетизацію. Наприклад, на Вінничині станом на 29 липня на компенсацію за не отримані "пакунки маляти" очікують 875 родин, про що повідомила власкору Укрінформу заступниця голови Вінницької ОДА Наталя Заболотна. «Усім цим родинам буде виплачено грошову компенсацію за не отриману одноразову натуральну допомогу у вигляді бебі-бокса», – сказала Заболотна.

У Донецькій області бебі-боксів взагалі не бачили. Річ у тім, що Донецька область не підписала угоду про виділення з обласного бюджету коштів на цю програму, оскільки мала зауваження до угоди. Поки тривало листування між ОДА і Мінсоцполітики України, породіллі двічі позивалися до суду. Відповідачем виступив департамент соціального захисту Донецької ОДА, який виграв усі суди. Крім того, було розпочато кримінальне провадження щодо цього питання. Його результатом стало те, що вже новий склад міністерства визнав обґрунтованість зауважень Донецької ОДА, повідомив власкор Укрінформу. Відтак з 6 липня у Донецькій області розпочалася виплата грошової компенсації за неотримані пакунки малюка. Розмір такої одноразової виплати складає 3250 гривень на кожну народжену з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року дитину. За даними міністерства соціальної політики України, розмір компенсації відповідає середній вартості «пакунку малюка» протягом 2018-2019 років. За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, проблеми, які були в регіоні, вирішені за рахунок коштів обласного бюджету, а це близько 46 млн грн. «Можливість отримати грошову компенсацію будуть мати 14200 сімей», – сказав очільник області.

А в деяких областях проблем з видачею бебі-боксів як не було, так і досі немає

Але в деяких областях проблем з видачею бебі-боксів як не було, так і досі немає. Наприклад, начальниця Департаменту соціального захисту Миколаївської ОДА Оксана Єльчієва розповіла, що наразі в області на складі є запаси, яких вистачить на місяць-два, залежно від того, скільки народиться дітей. Те саме і на Чернігівщині – там «пакунки малюка» розподілені по всіх пологових будинках і видаються своєчасно, про що власкору Укрінформу повідомив директор департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Олег Русін. «Кошти проплачені, "Пакунки малюка" в наявності є і видаються своєчасно. З пологових будинків ніяких сигналів про їх нестачу не надходить», – сказав посадовець.

Сподіватимемося, що з новим механізмом надання допомоги при народженні малюків всі, хто чекав на неї, її таки отримають. Якщо це ще й дозволить уникнути можливої корупції при проведенні тендерів, то таке рішення взагалі можна буде вважати оптимальним. Але з іншого боку, не варто виключати ризики із затримкою і власне цих грошових виплат. Ми ж добре знаємо, як часто хороші ініціативі в нашій державі перетворюються згодом на проблеми для її громадян. Власне, схожа ситуація й тут: то держава дарувала своєму новому громадянинові потрібні речі, взявши увесь клопіт з придбанням і доставкою на себе. А тепер це доведеться робити батькам, та ще й під контролем чиновників. Подивимось, що з того вийде.

Юлія Горбань, Київ