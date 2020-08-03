ЮНІСЕФ: 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу у вигляді “пакунку малюка”

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти програму “пакунок малюка” саме у натуральній формі, надаючи так звані бебі-бокси, а не грошову виплату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ в Україні.

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти критично важливу програму підтримки сімей з дітьми - “пакунок малюка”, який останнім рішенням уряду замінюють на грошову виплату. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу", - йдеться у повідомленні.

В ЮНІСЕФ зазначили, що протягом двох років систематично збирали відгуки батьків на програму.

"За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 раза. І якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді. Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунка малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%", - наголошують в ЮНІСЕФ.

Так, згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% бенефіціарів. Майже половині (49%) отримувачам "пакунку малюка" вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Батьки, які отримували пакунок, високо оцінюють користь програми та якість наповнення. В середньому предмети із пакунка малюка оцінюють у 4,8 бала з 5 можливих. Більш ніж половина отримувачів вважають вміст "пакунку маляти" достатнім і вичерпним.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство соціальної політики на виконання рішення уряду з 1 вересня розпочинає реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.