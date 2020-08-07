В Івано-Франківську відновлять видачу "пакунків малюка"

Міська влада Івано-Франківська вирішила відновити видачу породіллям "пакунків малюка".

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у Фейсбук міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Колись ми запровадили дитячі пакунки з усім необхідним після народження дитинки, бебі-бокси. Ще перед тим, як це зробила держава. Можна сказати, що ту нашу ініціативу підхопила ціла країна", - зазначив мер.

За його словами, коли почала діяти урядова програма, і пакунки постачали централізовано від держави, на рівні міста впровадили грошові сертифікати для підтримки батьків пільгових категорій.

"Тепер влада змінила своє рішення і вирішила давати кошти замість речей. Тож вважаю, що саме на часі – відновити пакунки малюка. Адже так важливо після народження дитинки зосередитися на ній та на здоров’ї матері, а не бігати по магазинах ув пошуках найнеобхідніших речей", - констатує Марцінків.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати в розмірі 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакунка малюка".

Своєю чергою Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти програму "пакунок малюка" саме в натуральній формі, надаючи так звані бебі-бокси, а не грошову виплату. За даними ЮНІСЕФ, 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у вигляді "пакунка малюка".