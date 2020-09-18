Мінсоцполітики ініціює створення інтернет-платформи, де можна обрати “пакунок малюка”

Міністерство соціальної політики ініціює створення інтернет-платформи, де породіллі зможуть обрати необхідні товари для новонародженого або вже укомплектований “пакунок малюка”.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, сьогодні з ініціативи міністерства відбулася зустріч із українськими виробниками.

“Був запропонований такий механізм - всім тим виробникам, які долучилися до проєкту “Пакунок малюка” і були постачальниками виробів, планується зробити платформу, де вони будуть збирати ці товари... І в наших майбутніх мам і батьків буде можливість вибору: або вони обирають пакунок на цій платформі, або отримають картку і використовуватимуть її так, як їм зручніше", - сказав посадовець.

За його словами, виробники підтримали ініціативу Мінсоцполітики.

“Ще найближчим часом у нас будуть робочі зустрічі, як це сформувати, якомога швидше долучити всіх вітчизняних виробників до нашої програми”, - сказав заступник міністра.

Він також розповів, що, за інформацією ПриватБанку, понад 22 тисяч карток для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка” вже видано.

За словами Лебедцова, Реєстр закладів торгівлі, які приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проєкту, відкритий і доповнюється.

“Це пілотний проєкт, який розпочав свою діяльність 1 вересня. І ми замовили теж три дослідження — як впливає натуральна допомога на родину або у вигляді фінансової допомоги на картку. Тому аналізувати, чи це позитивно чи це негативно, - має пройти певний час”, - заявив Лебедцов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.

Водночас 17 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання.