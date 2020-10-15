Україна отримала відзнаку за управління держборгом

Україна перемогла у номінації «Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі» від міжнародного видання GlobalMarkets Awards.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що "прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні втримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи". Мінфіну вдалося залучити капітал від міжнародних та локальних інвесторів до держбюджету, щоб впоратись із різким підвищенням дефіциту бюджету з 2,1% до 7,5% від ВВП.

«Вперше в історії Україна отримує таку високу відзнаку у сфері управління державним боргом. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за таке важливе визнання. 2020 – це рік сповнений викликів, але ми увійшли в проблемний період повністю підготовленими і запобігли перетворенню економічних труднощів у повноцінну фінансову кризу», - зазначив Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у серпні скоротила держборг майже на 17 млрд грн.