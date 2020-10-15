Пік платежів за зовнішнім держборгом цьогоріч пройдений — міністр фінансів

У вересні 2020 року Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації 2015 року, в сумі 2 млрд дол., це означає, що Україна пройшла пікові платежі за зовнішнім державним боргом у цьому році.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Mind.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"1 вересня Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації 2015-го. Загальна сума платежу перевищила $2 млрд. З них $1,69 млрд – на погашення єврооблігацій і $0,40 млрд – відсотки за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 рр. Зараз можемо впевнено стверджувати, що пікові платежі за зовнішнім державним боргом в цьому році успішно пройдено", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що наразі дефіцит загального фонду державного бюджету менший, аніж передбачено розписом (93,2 млрд грн за результатами січня-вересня цього року при розписі звітного періоду у сумі 177,5 млрд грн).

"Наразі нам вистачає наявних ресурсів. Не бачимо потреби збільшувати боргове навантаження країни. Ситуація контрольована. Ми готові до будь-яких змін, аби забезпечити необхідне фінансування заходів із подолання пандемії", - зазначив Марченко.