Марченко вважає, що Рада не зможе відправити його у відставку

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для його відставки не будуть скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю The Page, коментуючи свою можливу відставку, повідомляє пресслужба міністерства.

"Треба, щоб Верховна Рада прийняла таке рішення. Вона, наскільки я знаю, працюватиме в досить обмеженому режимі. Тому, як мінімум, спеціально під мене треба збирати Раду. Я не думаю, що я є та людина, яка може це спровокувати. Але я працюю, виконую обов’язки. Є довіра Президента і Прем’єра", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у випадку, якщо він буде звільнений з посади, то буде й надалі працювати у сфері державної служби.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду. У свою чергу, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Верховна Рада 30 вересня ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

Постанова також передбачає, що 20 жовтня відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

Раніше Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що 20 жовтня Рада розгляне в першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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