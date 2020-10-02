Разумков підписав постанову про скасування шести пленарних засідань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про внесення змін до календарного плану четвертої сесії, яка передбачає скасування шести пленарних засідань через захворюваність депутатів на COVID-19.

Відповідна інформація зазначається в картці проєкту постанови №4171, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що спікер підписав цю постанову 2 жовтня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня після їх підписання передаються апаратом ВР для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР.

Водночас згідно з текстом постанови, вона набула чинності з дня її ухвалення.

Цей документ визначає, що 1 та 2 жовтня пленарні засідання ВР скасовуються, а народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах. За таким же графіком парламентарі працюватимуть упродовж 5-9 жовтня

Окрім того, постанова передбачає, що 20 жовтня відбудеться пленарне засідання Ради, під час якого, за попередньою інформацією, планується ухвалення в першому читанні проєкту закону про державний бюджет на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №4171 «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання».