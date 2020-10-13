МВФ має питання до роботи антикорупційних органів – Мінфін

Влада виконує завдання Міжнародного валютного фонду, який має певні питання щодо роботи антикорупційних органів та заробітних плат членів наглядових рад.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню The Page, повідомляє пресслужба Міністерства.

Він запевнив, що влада України виконала завдання щодо створення єдиних юридичних осіб, щодо роботи з кредитами, які не працюють, щодо ринку газу, а найближчим часом – за статутом НАК. Але, за словами міністра, в МВФ є питання щодо роботи антикорупційних органів, щодо обмеження заробітних плат наглядових рад. При цьому Марченко повідомив, що наразі тривають переговори з МВФ, і певні запитання розв'язуються.

"І на цьому етапі я не бачу жодних проблем, щоб казати категорично, що ми не в програмі", - зазначив керівник Мінфіну.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Україна отримала 2,1 млрд дол. кредиту від МВФ. Втім, раніше Міністерство фінансів розраховувало до кінця 2020 року отримати ще два транші від Міжнародного валютного фонду по 700 млн дол. кожний.