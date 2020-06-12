Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу МВФ

Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу МВФ

Укрінформ
Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного Фонду, тим самим збільшивши міжнародні резерви до 28,7 млрд дол.

Про це написав голова Національного банку Яків Смолій у Twitter.

"Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", - написав Смолій.

Отриманий транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви України до 28,7 млрд дол.

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Очільник НБУ зазначив, що кошти від МВФ, надійшовши в держбюджет, допоможуть державі у боротьбі із коронавірусом та із забезпеченням макрофінансової стабільності.

Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. Перший транш обсягом 2,1 млрд дол. буде спрямований до державного бюджету України.

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