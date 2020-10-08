Нацбанк не має жодного невиконаного зобов’язання перед МВФ — Шевченко

Національний банк України не має жодного невиконаного зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ZN.UA сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"З боку НБУ немає жодного невиконаного зобов’язання перед МВФ. Ми чимало зробили. Наприклад, прийняли трирічні плани скорочення "токсичних" кредитів у держбанках на Раді фінстабільності, і за останні два місяці рівень цих кредитів у держбанках вже суттєво скоротився. НБУ спільно з Верховною Радою залишилося виконати єдиний структурний показник – внести зміни до закону про банки та банківську діяльність, але і тут ми вже на фінальній стадії виконання. Дискусія щодо проєкту бюджету наступного року триває, і консенсусу буде досягнуто. Але є певні занепокоєння щодо антикорупційної політики. Ці питання лежать за межами мандату НБУ", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що насправді зараз важлива не кількість траншів, а саме факт продовження плідної співпраці.

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"МВФ – це не про гроші, це про довіру. І я сподіваюся, що українська сторона зробить все можливе для того, щоб до кінця року фінансування з боку МВФ відновилося", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в цьому році вже отримала 2,1 млрд дол. від МВФ і, за попередніми прогнозами Міністерства фінансів, до кінця року може отримати від фонду ще 1,4 млрд дол., а саме два транші по 700 млн дол.

Фото: НБУ