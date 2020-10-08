Представництво МВФ в Україні відреагувало на догану Рожковій і Сологубу
Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана щодо рішення Ради НБУ відносно двох членів Правління Нацбанку України, яка є розпорядженні Укрінформу.
«Забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом», - зазначив він.
Люнгман додав, що ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України.
«Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності», - зауважив постійний представник МВФ в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.
За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри їй і Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.
Зі свого боку Сологуб зазначив, що прозорість є однією з п’яти цінностей НБУ.