Рада Нацбанку оголосила недовіру Рожковій та Сологубу

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин за підсумками засідання Ради Національного банку України, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.

"Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику голови Національного банку України, та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику голови Національного банку України. Висловити недовіру першому заступнику голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ексголова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила на посаду голови Національного банку Кирила Шевченка.

6 липня Рада Національного банку України утрималася від призначення Чурія Олега заступником голови Нацбанку, а 22 липня його звільнено у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Згодом, 31 липня, Рада Національного банку звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ, а під час засідання 26 серпня було звільнено ще одного заступника голови регулятора - Романа Борисенка.

Натомість заступниками голови Національного банку були призначені Юрій Гелетій, Олексій Шабан і Ярослав Матузка, чиї кандидатури подав новий голова НБУ.

Фото: Фейсбук Данилишин