Рада Нацбанку призначила ще одного заступника Шевченку

Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Ярослава Матузку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

На посаді заступника голови Нацбанку Матузка відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора. Він приступить до виконання своїх обов'язків з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством.

Кандидатуру Ярослава Матузки для призначення заступником голови НБУ подав Раді Національного банку голова регулятора Кирило Шевченко.

"Підвищення ефективності роботи Національного банку та посилення його команди я вважаю своїм пріоритетним завданням. Я знаю Ярослава Матузку як результативного керівника та висококваліфікованого спеціаліста з правових питань. Він успішно захищав інтереси держави у справах ПриватБанку, зокрема супроводжував справи банку у міжнародних судових інстанціях. Фахові знання та досвід роботи у сфері державного фінансового управління безумовно стануть корисним надбанням для центрального банку. Його залучення до команди Національного банку сприятиме модернізації наших внутрішніх процесів у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності", – наголосив голова НБУ.

До призначення у Національний банк Ярослав Матузка із 2016 року працював у ПАТ КБ "ПриватБанк", зокрема із 2018 року – керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом Наглядової ради АТ АБ "Укргазбанк" у 2010-2017 роках та членом Ревізійної комісії АТ "Ощабданк" у 2011-2014 роках.

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Також він має багаторічний досвід роботи на державній службі. Після завершення навчання Ярослав Матузка розпочав свою кар’єру у Міністерстві фінансів України, пройшовши шлях від юриста І категорії до директора Юридичного департаменту (2011 – 2016 роки). У 2008-2009 роках він працював у приватному секторі, очолюючи напрям юридичної діяльності кількох інвестиційних компаній.

Ярослав Матузка у 2001 році закінчив Київський національний економічний університет.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку 26 серпня звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України, який відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку НБУ.

Фото: НБУ