Новим заступником голови НБУ став колишній топменеджер ПриватБанку

Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

На цій посаді Олексій Шабан відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг". Відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді Національного банку голова НБУ Кирило Шевченко.

"Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору. Упевнений, він примножить досягнення регулятора у площині розвитку безготівкових розрахунків та зможе сприяти розвитку інноваційності фінсектору та збільшенню доступності фінансових послуг для українців", – прокоментував призначення Шевченко.

У Нацбанку нагадали, що Шабан із лютого 2020 року працює директором департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України. Зокрема, за цей час команді центробанку вдалося: запустити комерційну модель використання системи Bank ID НБУ та розширити коло її учасників, впровадити роботу системи електронних платежів у режимі 23/7 та створити підґрунтя для розвитку фінтеху завдяки розробленню та затвердженню Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Як повідомлялося, Олексій Шабан у 1995 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю "Менеджмент підприємств". До роботи у Національному банку він пропрацював понад 24 роки у ПриватБанку. З 2018 року він був членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу. Відтоді та до приходу у Національний банк Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу ПриватБанку та активно займався впровадженням нових карткових та платіжних продуктів, зокрема й через дистанційні канали.

Фото: НБУ