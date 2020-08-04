НБУ ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення — Шевченко

Національний банк залишатиметься незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення, і надалі буде прогнозованим та послідовним партнером для банківської спільноти.

На цьому наголосив голова НБУ Кирило Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків – членами Незалежної асоціації банків, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію пресслужби НБУ у Facebook.

"Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ", – зазначив Шевченко.

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Голова НБУ наголосив на п’яти основних пріоритетах у роботі регулятора — реальне відновлення кредитування, зниження портфелів «поганих» боргів у банках, збереження макрофінансової стабільності, розвиток реформи корпоративного управління в банках; поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.

Уточнюється, що у часи коронакризи ресурси та підтримка банківської системи є критично важливими для української економіки, а зниження портфелів «поганих» боргів у банках - це ще один «ключ» до запуску повноцінного кредитування.

Наголошується, що збереження макрофінансової стабільності є безумовним досягненням останніх п’яти років та фундаментом для стабільної та здорової економіки.

Також у НБУ підкреслили, що “ми залишаємося в програмі співпраці з МВФ, це важливо для України”.

Також під час зустрічі перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова відповіла на актуальні питання в роботі банків.

Зокрема, йшлося про окремі наглядові регуляції, пов’язані з визначенням розміру кредитного ризику за активними операціями, вимогами до капіталу та перенесенням термінів подання планів відновлення діяльності системно важливими банками.

Під час зустрічі окремий блок питань стосувався введення банками нових вимог до фінмоніторингу.

Уточнюється, що НБУ з вересня планує щомісячно проводити робочі та навчальні зустрічі з банками для надання необхідних роз’яснень. До кінця цього року банки мають час для налаштування процесів та процедур із фінмоніторингу.

На зустрічі банківська спільнота також висловила занепокоєння щодо продовження Верховною Радою мораторію на стягнення заставного майна за валютними кредитами.

“Оскільки ця ініціатива не сприяє відновленню іпотечного кредитування, Національний банк її не підтримує. Про це було повідомлено у відповідному зверненні до інших органів державної влади”, - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що Національний банк готовий і надалі підтримувати діалог із банківською спільнотою для забезпечення належного захисту прав кредиторів.