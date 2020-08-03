Серпень для гривні мине без потрясінь, але є умова - аналітики

Якщо нова команда Національного банку підтверджуватиме справами прихильність зваженій грошовій політиці, то серпень для гривні мине без потрясінь, долар торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, а євро - 31,9-33,2.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, переданому в розпорядження Укрінформу.

Втім, курс євро менш передбачуваний і, на думку аналітика, може вийти за зазначені рамки в разі значних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

В Альпарі відзначають, що в липні гривня знизилася як до долара, так і до євро, причому до другої валюти значно більше. Офіційний курс долара, що встановлюється НБУ, зріс за місяць з 26,6922 грн до 27,6913 грн (+3,74%). Офіційний курс європейської валюти підскочив за цей час з 29,9500 грн до 32,5470 грн (+8,67%). Приблизно таку саму динаміку показали за місяць курси готівкового ринку.

На думку аналітиків, більш швидке зростання євро було пов'язане з помітним зростанням євро до долара на світовому валютному ринку. За місяць валютна пара EUR/USD зросла з 1,1220 до 1,1750 (+4,75%). При цьому в кінці липня пара сягала позначки 1,19 - це максимум з травня 2018 року.

Крім того, липневе послаблення гривні багато в чому пов'язане з перестановками в Нацбанку. Був відправлений у відставку керівник відомства Яків Смолій, на його місце був призначений Кирило Шевченко. Все це відбувалося під розмови про те, що Кабмін незадоволений занадто міцною гривнею і жорсткою грошово-кредитною політикою регулятора.

Після зміни керівництва НБУ виникли побоювання різкого пом'якшення монетарної політики, штучного послаблення гривні до комфортного для Мінфіну курсу 30 грн за долар і втрати Нацбанком своєї незалежності. В результаті в 20-х числах липня курс долара на міжбанку впритул наблизився до позначки 27,9 грн, а курс продажу на готівковому ринку перевищив 28 грн.

Та мали місце ряд заяв про те, що НБУ націлений виконувати поточну програму з МВФ, налаштований на збереження своєї незалежності, а також збереже режим таргетування інфляції і ринкове курсоутворення. Як підтвердження своїх намірів, на засіданні 24 липня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних і заявив, що не планує її знижувати найближчі два роки. У відповідь на це гривня до кінця місяця дещо відновилася з локальних мінімумів.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 до 24 липня українська валюта подешевшала на 4,5% (1 гривня 9 копійок) по відношенню до долара, і ще більше - майже 8% (2 гривні 35 копійок) втратила в "перегонах" з євро. У Національному банку коливання курсу гривні до долара і євро пояснюють психологічним чинником. У цьому запевнив журналістів заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб.

Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Голова Нацбанку 21 липня провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду і пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, взяті в рамках меморандуму.