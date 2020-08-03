Збереження облікової ставки на рівні 6% дозволить стримати ціни – НБУ

Збереження облікової ставки на рівні 6% дозволить стримати зростання цін в умовах відновлення економіки у 2021-2022 роках.

Як передає Укрінформ, такого висновку дійшли члени комітету Нацбанку з монетарної політики (КМП), повідомляє пресслужба НБУ.

Сім з десяти членів КМП виступили за збереження ключової ставки на рівні 6%. На їхню думку, з одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня. Втім, подальше зниження ставки, вважають прихильники її збереження, створило б більше ризиків, ніж надало б переваг. У НБУ впевнені, що проблеми повноцінного відновлення кредитування лежать переважно в немонетарній площині, зокрема у неналежному захисті прав кредиторів, значному обсязі тіньової економіки і високому рівні накопичених поганих кредитів.

Члени КМП висловили занепокоєння, що ризики для інфляційного прогнозу посилилися і поєднались з високою невизначеністю. Зокрема, інфляційні очікування демонструють змішані тенденції і можуть погіршитися з огляду на посилення девальваційного тиску. Зростання цін на сирі продукти (зокрема, фрукти) може прискоритися через несприятливі погодні умови. Дані щодо цін на окремі послуги можуть продемонструвати неочікувану динаміку у майбутньому. Окрім того, на думку декількох членів КМП, подальше зниження ключової ставки може спровокувати тиск на обмінний курс та подальшу доларизацію економіки внаслідок зменшення спреду між ставками за депозитами у гривні та іноземній валюті.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.

Рішення знизити облікову ставку до 6% було ухвалене рішенням правління Національного банку від 12 червня 2020 року; раніше облікова ставка у квітні була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також вона регулярно знижувалася торік: 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.