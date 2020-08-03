За I півріччя банки отримали майже 24 мільярди прибутку

За I півріччя 2020 року платоспроможні банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

Станом на 1 липня 2020 року із 75 платоспроможних банків в Україні 59 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 26,3 млрд грн, 16 банків зазнали за цей період 2,5 млрд грн збитків. Прибуток за перше півріччя був сформований здебільшого ПриватБанком (14 млрд грн) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (5,6 млрд грн).

Зокрема, за II квартал 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 млрд грн, що удвічі менше у порівнянні з попереднім кварталом, та у 2,4 раза менше – у порівнянні із II кварталом 2019 року. Основною причиною зменшення прибутків за квартал стало формування на випередження резервів в сумі 13,1 млрд грн, як це передбачено міжнародними стандартами фінансової звітності.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків. Так, уперше за останні чотири роки чистий комісійний дохід банків у І півріччі цього року скоротився на 1,5%, до 20,5 млрд грн, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. У ІІ кварталі він зменшився на 10,2%, проти відповідного кварталу минулого року. Зростання чистого процентного доходу уповільнилося до найнижчого за чотири роки значення – 3,9% за перше півріччя, та 1,1% – за II квартал поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому, обсяги чистих процентних та комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків.

«Завдяки зусиллям НБУ банки в сприятливі часи сформували запас міцності і сьогодні використовують запас капіталу для поглинання кредитних збитків. Для того, щоб у цей непростий період додатково знизити тиск на банки, необхідно дати банкам більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул», – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-березні 2020 року прибуток банківського сектору у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 23,8% і становив 16 млрд грн. При цьому,14 банків зазнали 2,7 млрд грн збитків. У 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.