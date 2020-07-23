Нацбанк зберіг ставку на рівні 6% річних

Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та лишити її на рівні 6%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, залишивши достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня.

Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням правління Національного банку України від 12 червня 2020 року, раніше облікова ставка у квітні була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також вона регулярно знижувалася у минулому році: 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.