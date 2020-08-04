Система електронних платежів НБУ запрацювала в режимі 23/7

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку з 3 серпня запрацювала в режимі 23/7.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень. Учасники СЕП можуть здійснювати міжбанківський переказ коштів з 01:00 до 24:00. У роботі системи існує технологічна перерва впродовж однієї години під час переходу на новий банківський день – з 00:00 до 01:00.

Виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно приймають рішення щодо часу початку та завершення роботи в системі на підставі власних потреб та потреб клієнтів. Першими уночі 3 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ "Альфа Банк", АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "ІдеяБанк". На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк".

Загалом упродовж першої доби роботи за новим регламентом платежі в СЕП здійснили всі 75 банків України та Державна казначейська служба України, з них чотири банки (АТ "Альфа Банк", АТ “ОТП Банк”, АТ КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк") відправляли початкові платежі в СЕП до кінця доби.

Протягом банківського дня 3 серпня в системі було оброблено 1,6 млн платежів на загальну суму понад 119 млрд грн, зокрема: у період із 01:00 до 08:30 – 286,04 тисяч платежів на суму 6,8 млрд грн, у період із 08:30 до 19:00 (робочий час, визначений попереднім регламентом СЕП) – понад 1,303 млн платежів на суму 112 млрд грн, у період із 19:00 до 00:00 – 13,87 тисяч платежів на суму 69 млн грн.

"Тепер клієнти банків матимуть майже цілодобовий доступ до фінансових послуг та зможуть проводити чутливі до часу платежі в зручному для них режимі. Це позитивно сприятиме розширенню фінансової інклюзії, впровадженню нових інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів та зростанню частки безготівкових розрахунків", – зазначив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

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Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу системи на цілодобовий режим роботи, над чим тепер працюватиме Національний банк. Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня здійснюватиметься миттєво, без призупинення приймання платежів в СЕП під час переходу на новий день. Такий режим роботи СЕП планується реалізувати в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4) разом із переходом системи на міжнародний стандарт ISO 20022.

Як повідомлялось, до цього СЕП забезпечувала приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонувала в святкові та вихідні дні. Система електронних платежів Національного банку – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.