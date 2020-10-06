Рожкова прокоментувала догану і недовіру Ради Нацбанку

Оголошення догани та недовіри першому заступнику голови Національного банку Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.

Як передає Укрінформ, про це Рожкова написала у Фейсбуці.

"Запитання: Чим саме ми з Дмитром Сологубом могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану та недовіру? Варіанти відповідей: стабільний банківський сектор під час пандемії, зниження інфляції до цільового рівня, однознакові ставки за кредитами, прозорі комунікації. Якшо серйозно, тут є правильна відповідь - це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, чи це причина, чи скоріше привід. Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Лінк на матеріал залишу нижче. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін", - написала Рожкова.

Зі свого боку заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб у Твіттері зазначив, що прозорість є однією з п’яти цінностей НБУ.

"Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації", - написав Сологуб.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.