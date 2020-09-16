НБУ планує запровадити дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках

Національний банк України планує запровадити дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Директор департаменту виїзних перевірок НБУ Денис Новиков зазначив, що чинне законодавство та нормативна база Національного банку вже сьогодні дозволяє частково застосувати дистанційний підхід.

"Ми можемо віддалено обробляти інформацію, проводити інтерв’ю та співбесіди з працівниками банків. Однак, максимальне використання дистанційного підходу буде можливе лише після унормування двох питань. По-перше, надання інспекторам НБУ віддаленого доступу до автоматизованої банківської системи для перегляду та отримання даних. По-друге, банки мають почати вести електронний архів документів або, як мінімум, мати можливість зберігати документи в електронному вигляді", – сказав Новиков.

Із упровадженням дистанційного підходу перевірка переважно проходитиме віддалено, комунікація з банком буде максимально дистанційною. Інспектори перебуватимуть у приміщенні банку в мінімальній кількості та мінімальний проміжок часу для вирішення лише тих питань, які потребують перевірки безпосередньо на місці.

"Новий підхід під час перевірок дозволить скоротити час перебування інспекторської групи в банку на понад 50%. Це значно зменшить навантаження на банки, адже їм не потрібно буде приділяти час та надавати приміщення для перевіряючих", – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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Національний банк зможе розпочати застосовувати дистанційний підхід під час перевірок банків вже після відновлення планових перевірок, які наразі призупинені в зв’язку з карантинними заходами.

Упровадження дистанційного підходу відповідатиме рекомендаціям Європейського наглядового органу (EBA – European Banking Authority) щодо перегляду наглядової діяльності регуляторів. Зокрема, EBA радить підходити більш гнучко та прагматично до інспекційних перевірок.