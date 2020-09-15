Нацбанк гармонізував регулювання ринку електронних грошей із законодавством ЄС

Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансового моніторингу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Серед найважливіших ключових змін, передбачених новими правилами регулювання, у першу чергу необхідність ідентифікації користувачів електронних грошей. Банки повинні будуть здійснювати заходи з належної перевірки користувачів електронних грошей, у тому числі їх ідентифікацію та верифікацію, як і під час відкриття рахунків. Йдеться про клієнтів, які відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати різні операції: купувати товари, платити за послуги тощо.

Крім того, перекази з використанням електронних грошей мають супроводжуватися інформацією про платника та отримувача. Цього вимагають норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що набрав чинності з 28 квітня 2020 року.

Ідентифікацію та верифікацію нових клієнтів – користувачів електронних грошей – фінансові установи повинні здійснювати ще з 28 квітня 2020 року, тобто з дати набрання чинності закону. Наявних клієнтів, що вже мали відкриті електронні гаманці станом на 28 квітня 2020 року, банки повинні будуть ідентифікувати та верифікувати під час планового оновлення або уточнення інформації.

Ще однією серед ключових змін є установлення нових лімітів для операцій з електронними грошима. Для ідентифікованих та верифікованих у повному обсязі користувачів електронних гаманців Національний банк скасовує обмеження, встановлені раніше щодо сум електронних грошей, на які можуть здійснюватися розрахунки та перекази. На поповнюваному електронному гаманці може зберігатися максимальна сума в розмірі 400 000 грн, на непоповнюваному – 5 000 грн.

Як і раніше, емітентом електронних грошей в Україні може бути лише банк. При цьому, небанківські фінансові установи та інші комерційні компанії можуть бути агентами та надавати послуги з розповсюдження електронних грошей, із поповнення електронних гаманців і здійснення розрахунків.

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Щоб мінімізувати ризики неправомірного використання електронних грошей, НБУ посилив вимоги щодо контролю за діяльністю комерційних агентів. Зокрема, відтепер такі агенти зобов’язані відкривати у банку-емітенті окремий поточний рахунок для здійснення агентської діяльності (крім агентів із розповсюдження та поповнення, що є банками, небанківськими фінустановами або одночасно є торговцями в програмі лояльності), мають використовувати готівку, отриману в клієнта, виключно для внесення на окремий поточний рахунок і не можуть користуватися нею в інших цілях. Також такі агенти повинні підтверджувати кожну операцію з приймання готівки касовим документом, вони не зможуть передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання і фізичним особам. Контроль за дотриманням порядку зарахування готівки агентами здійснюватиме банк-емітент. Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України №133 від 11 вересня 2020 року "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні". Вона набирає чинності з 15 вересня 2020 року. Втім, Національний банк передбачив для банків комфортний перехідний період. Вони матимуть шість місяців для того, щоб розробити та подати регулятору зміни до правил використання електронних грошей та привести свою діяльність у відповідність до вимог нового регулювання.