В Україні побільшало випадків шахрайства з банківськими картками
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.
За словами начальника управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій НБУ Лесі Войтицької, у загальному обсязі усіх операцій з платіжними картками це зовсім невелика частка. Так, питома вага збитків від незаконних дій та сумнівних операцій із використанням платіжних карток в загальному обсязі всіх операцій з платіжними картками становила лише 0,0048% (у першій половині 2019 році – 0,0043%).
Водночас середній розмір втрат на одну шахрайську операцію зменшився – з 2100 гривень у першій половині 2019 році до 1819 гривень у відповідному періоді 2020 року.
Також зменшилася кількості банків, що зазнали таких збитків. У першому півріччі цього року про збитки звітували 27 банків-учасників карткових платіжних систем (40% від загальної кількості банків), а у першому півріччі 2019 року – 30 банків-учасників (44% від загальної кількості банків).
Зазначається, що на обсяг шахрайства з платіжними картками та банківськими рахунками у цей період дещо вплинули запровадження карантинних заходів в Україні та активний перехід українців на безготівкові розрахунки.