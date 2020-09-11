В Україні побільшало випадків шахрайства з банківськими картками

Банки повідомили про фіксацію у січні-червні 2020 року 47,5 тис. випадків шахрайства з картками на загальну суму 86,4 млн грн, тоді як за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34,7 тис. випадків на 72,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

За словами начальника управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій НБУ Лесі Войтицької, у загальному обсязі усіх операцій з платіжними картками це зовсім невелика частка. Так, питома вага збитків від незаконних дій та сумнівних операцій із використанням платіжних карток в загальному обсязі всіх операцій з платіжними картками становила лише 0,0048% (у першій половині 2019 році – 0,0043%).

Водночас середній розмір втрат на одну шахрайську операцію зменшився – з 2100 гривень у першій половині 2019 році до 1819 гривень у відповідному періоді 2020 року.

Також зменшилася кількості банків, що зазнали таких збитків. У першому півріччі цього року про збитки звітували 27 банків-учасників карткових платіжних систем (40% від загальної кількості банків), а у першому півріччі 2019 року – 30 банків-учасників (44% від загальної кількості банків).

Зазначається, що на обсяг шахрайства з платіжними картками та банківськими рахунками у цей період дещо вплинули запровадження карантинних заходів в Україні та активний перехід українців на безготівкові розрахунки.