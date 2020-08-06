У Києві шахраї організували мережа call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків

Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві функціонування низки шахрайських call-центрів, через які щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних та іноземних банківських установ до 100 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужба СБУ.

«За даними слідства, підпільну мережу організували торік виходець із Південного Кавказу та киянин, колишній правоохоронець. Для нелегальної діяльності вони орендували 5 офісних приміщень та квартиру у центрі столиці. До оборудки вони залучили 300 операторів – студентів місцевих вишів та безробітних. Представляючись співробітниками банків, «оператори» виманювали у громадян персональні дані та паролі до банківських карток. Потім кошти клієнтів переводили на підставні рахунки та привласнювали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні правоохоронці провели 10 одночасних обшуків у приміщеннях незаконних call-центрів, а також за місцями проживання учасників оборудки у Києві та Дніпрі. Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, через яке зловмисники підміняли телефонні номери банківських установ, спеціальне обладнання та шкідливе програмне забезпечення для зламу інтернет-мереж, клієнтські бази даних, понад 300 комп’ютерів, що використовувались для протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри організаторам та учасникам шахрайських call-центрів ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вилучене під час обшуків обладнання направлено на експертизу для ідентифікації всіх потерпілих осіб та встановлення точної суми збитків..

Викриття незаконної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Фото: СБУ