Україна у серпні скоротила держборг майже на 17 мільярдів гривень

У серпні сукупний державний та гарантований державою борг України у гривні зменшився на 16,9 млрд грн - до 2 338,18 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У серпні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 16,9 млрд грн та склав 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті)", - йдеться у повідомленні.

При цьому державний борг становив 2 060,74 млрд грн, скоротившись на 11,8 млрд гривень в основному за рахунок зменшення боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Гарантований державою борг зменшився на 5,1 млрд грн переважно за рахунок зменшення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

Зазначається, що протягом серпня Мінфін провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 23,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету, з яких в іноземній валюті було залучено 250,5 млн дол.

Витрати на погашення державного боргу у серпні 2020 року становили 38,7 млрд грн, а видатки на обслуговування державного боргу – 8,5 млрд грн.

За результатами другого кварталу 2020 року показник державного боргу до ВВП становив 50,8%, тоді як державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 57,6%.

Як повідомляв Укрінформ, у липні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривні на 85,88 млрд грн та у доларах на 0,04 млрд, таким чином, станом на 1 серпня борг становив 85,05 млрд дол. , або 2 355,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв у вересні, що Мінфін наступного року планує скоротити державний борг на 3%.