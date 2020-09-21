Держборг на кінець року становитиме 68% ВВП - глава Мінфіну

За прогнозами Міністерства фінансів, на кінець 2020 року державний борг України становитиме 68% ВВП.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю «Радіо свобода» сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

За словами міністра, зараз держборг становить 85 млрд дол. На кінець 2020 року державний борг дорівнюватиме 68% ВВП, а у наступному році Мінфін хоче зменшити його до 63,4% ВВП.

Марченко зазначив, що цей рік для України кризовий, і був ризик того, що борг дещо збільшиться. Втім, поступово Україна виходить з цієї кризи.

"Але у зв’язку з тим, що в останні роки була досить помірна і виважена боргова політика, держборг знизився з 80% 2015 року до майже нижче 60% наприкінці минулого року",- зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році до 64,6% ВВП.