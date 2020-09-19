Дефолт виключається: Марченко навів приклад Аргентини

Дефолт виключається: Марченко навів приклад Аргентини

Укрінформ
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що уряд виключає можливість дефолту.

Про це він заявив інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста, глава Мінфіну сказав: «Виключається (дефолт - ред.)».

У цьому контексті він згадав приклад Аргентини, яка оголошувала дефолт уже 9 разів. «Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відчинять», – зауважив Марченко.

На його думку, це не та практика, яку варто копіювати і про яку варто говорити.

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«Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі», – зазначив міністр фінансів.

Як повідомлялося, у травні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, що Україні не загрожує дефолт.

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