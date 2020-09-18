Марченко пояснив, чому в бюджеті-2021 скоротили видатки на субсидії

Міністерство фінансів України скоротило видатки на субсидії у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік через підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати. Ми зараз суттєво збільшуємо розмір прожиткового мінімуму, мінімальну заробітну плату. В умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими порівняно з попередніми роками, буде економія субсидій. Це розрахунки", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, на субсидії у 2021 році планується виділити на 2,7 млрд грн менше, ніж цьогоріч. Пропонується на ці цілі закласти 36,6 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, що передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня цього року на рівні 5 тис. грн на місяць.

У проєкті держбюджету на 2021 рік закладене підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн).