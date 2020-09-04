Середня зарплата в Україні має бути 15 тисяч - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в Україні має бути середня зарплата 15 тис. грн і середня пенсія 5 тис. грн, щоб вистачало на життя.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"П'ятнадцять тисяч гривень середня зарплата, і було б добре, якби щонайменше відсотків 30 від зарплати була середня пенсія. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія - 5 тис. грн. Це той рівень, до якого ми маємо прямувати. Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, яких ми прагнемо", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання, якою має бути середня зарплата і середня пенсія в Україні, щоб вистачало на життя.

Прем'єр зазначив, що наразі середня зарплата в Україні - 11 тис. грн, а середня пенсія 3 тис. грн. Він вважає, що "напевно, це мало".

Глава уряду наголосив, що хотів би, аби українці отримували більш гідні зарплати і пенсії.