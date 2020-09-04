У проєкті бюджету-2021 буде курс 29 гривень за долар - Прем’єр
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Курс валют закладається в районі 29 гривень, він навіть трохи оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 грн цього року", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері.
Прем'єр зазначив, що це показник, який дає громадянам та інвесторам упевненість щодо стабільності курсу.
Крім того, Глава уряду зауважив, що у проєкті бюджету на 2021 рік запланований дефіцит бюджету на рівні 6%.
Як повідомляв Укрінформ, держбюджет України на 2020 рік розраховувався за курсом 28,2 грн/дол. Згодом тодішній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив два сценарії. За консервативним прогнозом курс долара мав бути на рівні 27 гривень, за оптимістичним - 24,8.