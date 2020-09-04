Прем’єр прогнозує стабільний курс: до кінця року 27-28 гривень за долар

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс гривні до долара буде стабільним: у межах 27-28 грн за 1 долар.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"До кінця року у нас залишається ще сплата близько 46 млрд грн еквівалент у валюті, це вже не критичні платежі для бюджету. І я впевнений, що вони ніяк не вплинуть на коливання курсу, ми це прораховували з Національним банком, з Міністерством фінансів, тому з точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу, у нас все в порядку... Курс буде стабільним і коливатиметься у межах 27-28 грн/1$", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд сьогодні не бачить підстав для різкої зміни курсу в той чи інший бік.

Він зазначив, що наразі в Україні "одна з найбільш стабільних ситуацій із золотовалютним резервом, із ліквідністю банків" і хороша ліквідність по єдиному казначейського рахунку.

Прем'єр запевнив, що все в Україні із курсом буде в порядку.