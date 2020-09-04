Шмигаль: Маємо найнижчу ціну на газ за останні 5 років

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що нині ціна на газ є найнижчою за останні п'ять років.

Про це він казав під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна вже сьогодні зробила величезний прорив у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ, коли встановлювалася корупційна націнка чиновниками. І відповідно, сьогодні ціна на газ регулюються конкурентним ринком. Вперше за п'ять років ми маємо найнижчі ціни на газ у відповідні місяці – серпень, вересень. Звичайно, буде природно ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років", - сказав Шмигаль.

Держава попри все буде виконувати всі свої соціальні зобов'язання, виплачувати субсидії тим, хто цього потребує, запевнив глава уряду.