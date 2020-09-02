Чому газ дорожчає одразу на 45%? Це все ринок, пандемія, вирівнювання споживачів…

Постачальники газу різко підняли ціни для населення, попри те, що в підземні сховища закачано рекордну кількість палива. Але то зимові запаси. До ринку ж, кажуть, треба звикати

З 1 вересням прийшов не лише новий навчальний рік, а й другий місяць вільного роздрібного ринку газу для населення. Десятиліттями питання ціни на газ було одним із головних для політичних баталій. І ось нарешті на ньому починають працювати ринкові механізми. Щоправда, не без проблем та повного розуміння процесів учасниками. Запуск ринку припав на період підготовки до опалювального сезону,а це на нашу думку не сприяє спокійному осмисленню правил гри, особливо населенням, яке ще не звикло до власної відповідальності за «газове питання». Але перші кроки зроблено. Які вони?

Ринок газу запрацював. Поїхали!

Як визначив Консультаційний центр для населення “ГазПравда” (сайт створений Федерацією роботодавцій нафтогазової сфери, тут можна дізнатися перелік постачальників газу та їхні тарифи – Авт.), хоч із запізненням, але низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості українців, оприлюднили ціну газу на вересень. В середньому вона склала 5,49 грн за кубометр (від 4,39 грн до 7 грн). Для порівняння: у серпні газзбути продавали паливо по 4,49 грн за кубометр, тобто на 1 грн дешевше.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання. І так щомісяця у випадку, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Проте клієнти газзбутів дізналися вересневу ціну зі значним запізненням, та й то – лише після нагадувань від регуляторів – НКРЕКП та АМКУ. Нацкомісія вже повідомила про майбутні перевірки та можливі штрафи газзбутів-порушників.

“Запити щодо відсутності ціни газу в низки газзбутів надходили й на консультаційний центр ГазПравди. Люди обурювалися, що регіональні постачальники вчергове порушують права клієнтів: люди не знали ціну на вересень до останнього моменту”, – фіксувала “ГазПравда”.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» найперша оприлюднила вересневу ціну на газ, яка склала 4,7 грн за кубометр. Підвищення у порівнянні з попереднім місяцем склало 45% (+1,46 грн за 1 куб.м.)

і це стало приводом для певних інформаційних маніпуляцій. Заголовки в медіа одразу рознесли, що Нафтогаз підняв ціни для населення. Але медіа при цьому не сказали про те, що підвищення стосувалося безпосередньо клієнтів компанії, доля яких наразі складає лише 2% ринку постачання газу населенню.

“ Щоб не збирати медійний негатив від підвищення ціни, вони (газзбути. – Авт.) знову проігнорували обов’язок публікувати ціни на газ до початку місяця постачання. Чому знову? Бо у серпні більшість газзбутів теж промовчали про свою ціну», – зазначили в Групі «Нафтогаз». Бо як потім виявилося, у більшості їх конкурентів ціни на газ виявилися значно вищими.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – далеко не єдиний постачальник газу на ринку. Нафтогаз не встановлює ціну ВСІМ побутовим споживачам країни. Ціна, яку ми публікуємо, актуальна ТІЛЬКИ для НАШИХ клієнтів. Кожен споживач може обрати будь-якого постачальника за найвигіднішими умовами», – наголосили в Нафтогазі.

Втім, за даними “ГазПравди”, найбільші гравці – Нафтогаз, який активно рухав відкриття ринку, та газзбути, які були і поки залишаються регіональними монополістами, майже одночасно вийшли з пропозиціями для населення з фіксованими на зиму цінами на газ. Нафтогаз – з тарифним планом «Річний», який фактично пропонує газ не лише на зиму, а й на цілий рік. А газзбути, які належать облгазам, об’єднаними під брендом РГК (власник – Дмитро Фірташ) – з тарифом «Твоя енергонезалежність».

Основна різниця між ними – газзбутам потрібно оплатити відразу 100% вартості прогнозного обсягу газу, а це суттєва сума, в той час як державний Нафтогаз пропонує оплату рівними частинами протягом всього року. Важливо, що тариф «Річний» від Нафтогазу дозволяє прогнозувати ціну на цілий рік і навіть у випадку перевищення споживання над замовленими обсягами, споживач платитиме фіксовану ціну (якщо він укладе угоду до 15 вересня, то ціна складе 4,73 грн/куб та 5,24 грн/куб при укладанні угод з 16 по 30 вересня).

«В Україні вже 29 років ринкова економіка, і ми всі знаємо, що там, де є конкурентний ринок, – є якісні послуги та найкращі ціни. Так само і конкуренція на ринку газу – це найкращий інструмент, який дає змогу споживачам отримувати якісні послуги за найвигіднішими цінами», – зауважив на своїй сторінці в ФБ прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, завдяки впровадженню ринкових цін на газ у серпні та вересні в Україні відмічалася найнижча ціна на блакитне паливо за останні 5 років.

Загалом, на сьогодні в Україні 760 компаній мають ліцензії на постачання природного газу. Проте, традиційно постачання газу для населення здійснювали 37 регіональних газзбутів. Більшість компаній, які сьогодні постачають газ населенню, належать до Регіональної газової компанії (РГК, https://104.ua/).

За даними НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), у 2019 році близько 68 % обсягів постачання природного газу населенню (у 2017 – 2018 роках – 71 %, у 2016 році – 76 %) здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія»), а 32 % обсягів – іншими постачальниками.

Динаміка ціни на газ висхідна – зима близько

Цікаво, що ціна на газ росте на тлі рекордних обсягів палива, що зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ) України. Сьогодні вони перевищують 25 млрд куб. м і продовжують збільшуватися. Лише за останній тиждень літа запаси газу в ПСГ зросли на 2,6% – до 25,4 млрд кубометрів. За станом на 29 серпня запаси газу в ПСГ були на 39% більше, ніж на аналогічну дату 2019 роки (18,3 млрд куб. м).

Нагадаємо, що до початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила 21,76 млрд кубометрів газу. Це було рекордним показником за 10 років. Тож, очевидно, що в 2020-2021 опалювальному сезоні цей рекорд вже побито – українські газові сховища заповнені на 82%.

В Нафтогазі пояснюють, що ціна на газ, як ринкового товару, залежить від балансу попиту та пропозиції. Ближче до холодів ціна блакитного палива зростає, а після опалювального періоду – знижується. Мовляв, так працює ринок, і так – циклічно – працюють європейські хаби, де цей газ щодні закуповується.

«Рекордні запаси газу в європейських та українських підземних сховищах стримують різке зростання цін (а 45% у порівнянні з попереднім місяцем – це, вважай, помірне? – Ред.), але висхідна динаміка є і це відображається на нашому ринку», – прокоментували в компанії.

Дійсно, висхідна динаміка присутня.

Так, приріст приведеної вартості природного газу на європейських хабах до кордону України, за підрахунками Укрінформу, лише протягом серпня склав від 29% (на німецькому хабі NCG) до 33% (на віртуальному нідерландському хабі TTF). Тобто, в українських цінах – це з найменшої 4145,92 грн/тис. куб.м. до найбільшої 5595 грн/тис. куб.м.

Звідки тоді приріст ціни в українських постачальників на 45% і більше за попередній місяць?

На думку експерта Геннадія Рябцева, це пов'язано з закінченням терміну дії спеціальних зобов'язань "Нафтогазу" та "Укргазвидобування", і тим, що ціна на газ для населення вирівнюється з ціною для промисловості", – пояснив експерт.

«Відтепер у нас будуть ціни, в тому числі й для домогосподарств, прив'язані до котирування на європейському континенті. І вже не буде відмінностей в тому, кому цей газ постачатимуть. Єдиний виняток – це "Теплокомуненерго", в яких спеціальні зобов'язання продовжили до закінчення опалювального сезону 2020 – 2021 років», – пояснив експерт.

Що очікувати далі? За повідомленням аналітиків Відділу аналізу міжнародної економіки та Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, які посилаються на дані найбільшої інвестиційної компанії Goldman Sachs (США), наслідки пандемії і надалі впливатимуть на ринок, оскільки чергова компанія з виробництва сланцевого газу Fieldwood Energy заявила про банкрутство. Тому виробники не будуть поспішати збільшувати видобуток навіть при збільшенні продажу, що сприятиме зростанню цін.

Причому за даними одного із найбільших банків США Bank of America, зростання цін буде стійким. "З наближенням зими попит на природний газ відновиться повною мірою, а виробництво газу залишатиметься майже незмінним", – йдеться у повідомленні НБУ.

Тож українцям доведеться звикати до постійного «руху» цін на енергоносії та вчитися самостійно управляти своїм енергозабезпеченням – моніторингу цін, вибору постачальників, способу закупівель, тощо (докладніше про це – ТУТ). Це не просто після стількох десятиліть існування регульованої державою системи, де вся відповідальність за пропозицію ціни лежала виключно на регуляторних органах, а вибору, кому сплатити за постачання газу, у людей взагалі не було. Відтепер – усе по-іншому. Вчимося.

Марина Нечипоренко, Київ